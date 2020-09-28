Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Yeni tip korona virüs (KOVİD-19) salgını devam ediyor. Avrasya ülkelerinden; Ukrayna, Moldova, Belarus, Gürcistan, Azerbaycan, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artıyor.

Ukrayna Devlet Sınır Servisi Basın Sözcüsü Andrey Demçenko, ülkeye yabancıların girişini yasaklayan yasanın bu gece yarısı sona ereceğini bildirdi. Hükümet, vaka sayılarının artması üzerine 28 Ağustos-28 Eylül tarihleri arasında yabancılara sınırlarını kapatma kararı almıştı. Ülkede son 24 saatte 2 bin 671 kişide Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 201 bin 305'e çıktı. Ölü sayısı 37 artışla 3 bin 996'ya ve iyileşenlerin sayısı 571 artarak 88 bin 453'e yükseldi.

MOLDOVA

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 319 artarak 51 bin 194'e, virüsten ölenlerin sayısı 14 artarak 1301'e yükseldi. Salgında 375 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 38 bin 217'ye ulaştı. Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 30 Eylül'e kadar uzatıldığı ülkede, 24 binden fazla kişi gözetimde tutuluyor.

BELARUS

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 337 artarak 77 bin 946'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 artışla 822'ye yükseldi. 4 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 74 bin 167'ye ulaştı.

GÜRCİSTAN

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün bir hasta daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve ölü sayısı 32'ye ulaştı.

Toplam 5 bin 637 kişinin karantinada, 836 kişinin hastanelerde ve 800 kişinin de Kovid-19 hastaların tedavisi için ayrılmış otellerde gözetimde tutulduğu ülkede son günlerde vakalar Acara bölgesinde yoğunlaşıyor.

AZERBAYCAN'DA KARANTİNA UZATILDI

Azerbaycan'da son 24 saatte 38 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 40 bin 61'e yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı 70 artarak 37 bin 725'e ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 588 oldu.

Bugüne kadar 1 milyon 104 bin 783 testin yapıldığı Azerbaycan'da 1748 kişinin tedavisi sürüyor. Öte yandan Bakanlar Kurulu karantina rejimini 2 Kasım'a kadar uzattı. Karantina döneminde Bakü ve Sumgayıt şehirleriyle Abşeron ilinde hafta sonları toplu taşıma araçları çalışmayacak.

ÖZBEKİSTAN

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 183 artarak 55 bin 776'ya çıktığı bildirildi. Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 359 artarak 52 bin 324 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 94'ünün iyileştiği aktarıldı. Kovid-19 kaynaklı 459 ölümün görüldüğü ülkedeki hastanelerde 2 bin 992 hastanın tedavisi sürüyor.

TACİKİSTAN

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 39 artarak 9 bin 685'e çıktı. Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 53 artarak 8 bin 483'e yükseldi. Kovid-19 kaynaklı 75 ölümün gerçekleştiği ülkede 1127 kişinin tedavisi sürüyor.

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