Ukrayna sınırlarını yeniden açtı

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 28 Ağustos'ta sınırlarını kapatan Ukrayna, bugünden itibaren sınırlarını yeniden açarak yabancıların ülkeye girişine izin vermeye başladı.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında birçok ülke sınırlarını yabancılara kapatmış, salgını kontrol altına almaya çalışmıştı. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 28 Ağustos'ta sınırlarını kapatan Ukrayna, bugün itibarıyla sınırlarını yeniden açarak yabancıların ülkeye girişine izin vermeye başladı. Yurtdışından Ukrayna'ya gelen yolcular, bugünden itibaren ülkeye giriş yapabilecek ve herhangi bir izolasyon sürecine tabi tutulmayacak.

Ukrayna Sınır Koruma Sözcüsü Andrij Demczenko yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırlarının bugün itibarıyla yeniden yabancılara açıldığını duyurdu. Demczenko, günlük tespit edilen korona virüs vaka sayılarının 2 bini aşması üzerine 28 Ağustos'ta ülke sınırlarının yabancılara kapatıldığını hatırlattı. Sözcü Demczenko, Ukrayna vatandaşları, oturum izni olanlar, öğrenciler, tır şoförleri ve davet üzerine ülkeye gelenler ve sporcular dışında hiçbir yabancının alınmadığı Ukrayna'ya bugün itibarıyla tüm yabancıların girebileceğini açıkladı. Demczenko, ülkeye giriş yapacak kişilerin herhangi bir izolasyon sürecine maruz tutulmayacağını, kendilerinden korona virüs tedavi masraflarını içeren herhangi bir sağlık sigortası istenmeyeceğini ifade etti.

Ukraynalı Sözcü, son olarak son 14 gün içerisinde 100 bin kişiye oranla yeni vaka sayılarının çok yüksek olduğu ülkelerden Ukrayna'ya gelecek yabancıların ise kendi kendilerini izole etme uygulamasına tabi tutulabileceği uyarısında bulundu.

