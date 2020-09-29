Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 6'ncısı bugün yapılacak

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısının bugün TSİ 14.00'te başlaması planlanıyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların yapılmasına karar verilmişti.

Söz konusu toplantılardan altıncısının bugün NATO Karargahı'nda TSİ 14.00'te başlamasının planlandığı öğrenildi.

Stoltenberg: "Türkiye ve Yunanistan değerli müttefikler, NATO diyalog için bir platform"