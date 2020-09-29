Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 6'ncısı bugün yapılacak

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 6'ncısı bugün yapılacak

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısının bugün TSİ 14.00'te başlaması planlanıyor.

AA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 11:24 Son Güncelleme: 29.9.2020 11:50 ABONE OL
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 6'ncısı bugün yapılacak

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısının bugün TSİ 14.00'te başlaması planlanıyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların yapılmasına karar verilmişti.

Söz konusu toplantılardan altıncısının bugün NATO Karargahı'nda TSİ 14.00'te başlamasının planlandığı öğrenildi.

Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye - Yunanistan açıklaması Stoltenberg: "Türkiye ve Yunanistan değerli müttefikler, NATO diyalog için bir platform"

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 6'ncısı bugün yapılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA