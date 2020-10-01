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ordusu 'ın işgal ettiği bölgeleri geri almak için harekete geçti! İşte Ermeni işgalinden kurtarılacak bölgeler...

uluslararası hukuku hiçe sayan adımlarına bir yenisini daha ekledi. topraklarının yüzde 20'sini oluşturan 'ı işgal eden Ermenistan sivil yerleşim yerlerine yönelik alçak saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan 'ndan yapılan açıklamada , Ermenistan'ın Terter kentini bombaladığını ifade edildi. Azerbaycan ordusu 27 Eylül Pazar günü Dağlık Karabağ'da yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'a misliyle karşılık verdi. Ardından işgal edilen bölgeleri kurtarmak üzere harekete geçti. İşte Ermeni işgalinden kurtarılacak bölgeler...

Giriş Tarihi: 1.10.2020 10:10 ABONE OL
Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın işgal ettiği bölgeleri geri almak için harekete geçti! İşte Ermeni işgalinden kurtarılacak bölgeler...

ordusu, geçtiğimiz günlerde cephe hattı boyunca provokasyonlarda bulundu. ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim yerlerine ağır silahlarla saldırılar düzenlendi. Saldırılarda şehit düşen siviller oldu.

Ermenistan'ın saldırılarının ardından gözler, bu ülke tarafından neredeyse 30 yıldır işgal altında tutulan ve kurtarılmayı bekleyen topraklara çevrildi.

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın işgal ettiği bölgeleri geri almak için harekete geçti! İşte Ermeni işgalinden kurtarılacak bölgeler...

İŞGAL EDİLEN TOPRAKLAR

Karabağ, 'da Kür ve Aras nehirleriyle sınırları içinde bulunan Gökçe Gölü arasındaki dağlık bölge ile buraya bağlı ovalardan, Ağdam, Kelbecer, Laçin, Cebrail, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan yerleşim yerinden meydana geliyor.

ise yüzölçümü 18 bin kilometrekarelik Karabağ'ın 4 bin 392 kilometrelik kısmını kapsarken, Hankendi merkez olmak üzere Şuşa, Ağdere, Hocavend, Hocalı ve diğer yerleşim birimlerinden oluşuyor.

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın işgal ettiği bölgeleri geri almak için harekete geçti! İşte Ermeni işgalinden kurtarılacak bölgeler...

DAĞLIK KARABAĞ'IN JEOPOLİTİK KONUMU

Bugün 'ın yüzde 20 civarındaki toprağının bulunduğu bu bölge, işgali altında bulunuyor.

Çeşitli yer altı kaynakları, altın ve bakır gibi madenlerin bulunduğu , Ermenistan ve İran'ı da kontrol edebilecek jeopolitik konumuyla ön plana çıkıyor.

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın işgal ettiği bölgeleri geri almak için harekete geçti! İşte Ermeni işgalinden kurtarılacak bölgeler...

LAÇİN'İN STRATEJİK ÖNEMİ

Ensonhaber'de yer alan habere göre; Laçin'de doğal zenginliklerin ve maden suyu kaynaklarının bolca bulunduğu biliniyor. Bölge, 18 Mayıs 1992'de Ermeni güçler tarafından işgal edildi.

'a bağlayan yol üzerinde olması sebebiyle stratejik öneme sahip olan Laçin'de hava saldırıları ve çatışmalar sonucunda çok sayıda ev yıkıldı, şehir yağmalandı, köyler yok edildi. 264 kişi şehit oldu.

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın işgal ettiği bölgeleri geri almak için harekete geçti! İşte Ermeni işgalinden kurtarılacak bölgeler...

ŞİFALI SU KAYNAKLARI, TARIM ALANLARI...

2 Ekim 1992'de Hocavend'i işgal eden güçleri, 13'ü kadın 13'ü çocuk olmak üzere 145 Türkü'nü şehit etti. Hocavend'de işgal ile birlikte bin 723 ev yıkıldı.

Şifalı maden suyu kaynaklarıyla bilinen Kelbecer, 2 Nisan 1993'de Ermeni güçleri tarafından işgal edildi. İşgal esnasında 511 Azerbaycan Türkü şehit edildi. Ermeni güçlerin 7 Temmuz 1993'te işgal ettiği Ağdere, 'ın en önemli tarım merkezlerinden biriydi.

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın işgal ettiği bölgeleri geri almak için harekete geçti! İşte Ermeni işgalinden kurtarılacak bölgeler...

İŞGALİN MALİYETİ 320 MİLYAR DOLAR

ordusu, Türklerine ait tarihi coğrafyada yer alan kültürel varlıklara da zarar verirken, toplam 950 kütüphane, 44 mabet ve 9 mescit tahrip edildi.

Uluslararası hukuku da hiçe sayarak işgalini sürdüren Ermenistan'ın bölgede yarattığı maddi kaybın ise toplamda 320 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

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Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın işgal ettiği bölgeleri geri almak için harekete geçti! İşte Ermeni işgalinden kurtarılacak bölgeler...
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