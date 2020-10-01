Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın işgal ettiği bölgeleri geri almak için harekete geçti! İşte Ermeni işgalinden kurtarılacak bölgeler...

ŞİFALI SU KAYNAKLARI, TARIM ALANLARI...

2 Ekim 1992'de Hocavend'i işgal eden Ermenistan güçleri, 13'ü kadın 13'ü çocuk olmak üzere 145 Azerbaycan Türkü'nü şehit etti. Hocavend'de işgal ile birlikte bin 723 ev yıkıldı.

Şifalı maden suyu kaynaklarıyla bilinen Kelbecer, 2 Nisan 1993'de Ermeni güçleri tarafından işgal edildi. İşgal esnasında 511 Azerbaycan Türkü şehit edildi. Ermeni güçlerin 7 Temmuz 1993'te işgal ettiği Ağdere, Dağlık Karabağ'ın en önemli tarım merkezlerinden biriydi.