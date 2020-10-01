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Haberler Dünya Haberleri Kraliçe Elizabeth, sene sonuna kadar büyük saray etkinlikleri iptal etti

, sene sonuna kadar büyük saray etkinlikleri iptal etti

Kraliçesi . Elizabeth, KOVİD-19 nedeniyle yıl sonuna kadar ve ’nde yapılan etkinlikleri iptal ettiğini duyurdu. Kraliyet ailesi üyelerinden birinin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Törenlerin yönergelere uygun ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesinin mümkün olup olmadığını görmek için çeşitli araştırmalar yapıldı. Ne yazık ki, törenlere katılan çok sayıda misafir nedeniyle, mevcut koşullarda bu etkinlikleri güvenli bir şekilde yapmak mümkün değil” ifadeleri kullanıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 1.10.2020 22:27 ABONE OL
Kraliçe Elizabeth, sene sonuna kadar büyük saray etkinlikleri iptal etti

Korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Özellikle son aylarda İngiltere'de de artan salgın vaka ve ölü sayısına yansıyor. Tüm halkı tedirgin eden salgın nedeniyle Kraliçesi II. Elizabeth de yeni bir karar aldı.

KRALİÇE ETKİNLİĞİ YIL SONUNA KADAR İPTAL ETTİ

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Buckingham Sarayı tarafından bugün yapılan açıklamada, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in Covid-19 salgını nedeni ile Buckingham Sarayı ve Windsor Kalesi'ndeki tüm büyük ölçekli etkinlikleri yıl sonuna kadar iptal ettiği duyuruldu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Kraliyet ailesi üyelerinden birinin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Törenlerin yönergelere uygun ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesinin mümkün olup olmadığını görmek için çeşitli araştırmalar yapıldı. Ne yazık ki, törenlere katılan çok sayıda misafir nedeniyle, mevcut koşullarda bu etkinlikleri güvenli bir şekilde yapmak mümkün değil" dedi.

İlerleyen günlerde Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'ne dönmeyi planlayan 94 yaşındaki Elizabeth, Nisan ayındaki geleneksel doğum günü tören kutlaması da dahil olmak üzere bu yıl virüs nedeniyle birçok etkinliği iptal etmek zorunda kaldı. Öte yandan İngiltere'de, toplam vaka sayısı 460 bin 178'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 bin 202'ye yükseldi.

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Kraliçe Elizabeth, sene sonuna kadar büyük saray etkinlikleri iptal etti
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