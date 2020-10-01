Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu gerçekleşti. TEM yolunda ekipler tarafındanşüphelendikleri kamyoneti takibe aldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldığı kamyoneti TEM yolu Arifiye gişelerinde durdurdu.

39 PAKET HALİNDE 52 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Kamyonette yapılan aramada 39 paket halinde 52 kilo 450 gram esrar ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Araçla irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 araç daha durdurulurken, 4 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

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