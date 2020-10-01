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'da operasyonu: 5 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kamyoneti takibe aldı. yolunda durdurulan kamyonette arama yapıldı. Aramalarda 52 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı. Araçla irtibatlı iki araç daha bulundu. 4 Kişi daha olayla ilgili gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından ' madde ticareti' yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 01:15 ABONE OL
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu gerçekleşti. TEM yolunda ekipler tarafındanşüphelendikleri kamyoneti takibe aldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldığı kamyoneti TEM yolu Arifiye gişelerinde durdurdu.

39 PAKET HALİNDE 52 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Kamyonette yapılan aramada 39 paket halinde 52 kilo 450 gram esrar ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Araçla irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 araç daha durdurulurken, 4 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
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