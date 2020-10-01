Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika! Corona virüsü yenenler uzun süre yan etkilerini çekiyor!

Son dakika! virüsü yenenler uzun süre yan etkilerini çekiyor!

Son dakika gelen habere göre dünyayı kasıp kavuran virüsün yan etkilerinden en azından birinin uzun süre etkisinde olduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmada her 10 koronavirüs hastasından 9’u bu etkileri yaşamaya devam ediyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 1.10.2020 07:00 Son Güncelleme: 1.10.2020 07:06 ABONE OL
Son dakika! Corona virüsü yenenler uzun süre yan etkilerini çekiyor!

Güney Kore'de yapılan araştırmaya göre, her 10 koronavirüs hastasından 9'u, hastalıktan kurtulduktan sonra yorgunluk, psikolojik sorunlar, koku ve tat kaybı gibi yan etkiler yaşamaya devam ediyor.

Son dakika! Corona virüsü yenenler uzun süre yan etkilerini çekiyor!

Araştırma, küresel ekonomiyi harap eden, sağlık sistemlerinde aşırı baskı yaratan ve insanların yaşam biçimini değiştiren koronavirüs salgınında, küresel can kaybı sayısının bir milyonu aşmasının ardından geldi.

Son dakika! Corona virüsü yenenler uzun süre yan etkilerini çekiyor!

HASTALIĞI YENENLERİN YÜZDE 91'İNİ ETKİLİYOR

NTV'nin haberine göre; Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) yetkilisi Kwon Jun-wook, 965 iyileşmiş koronavirüs hastasıyla yapılan çevrimiçi bir ankette, katılımcıların 879'unun (% 91,1'i) hastalığın en az bir yan etkisine uzun süre boyunca maruz kaldığını belirttiğini açıkladı.

Son dakika! Corona virüsü yenenler uzun süre yan etkilerini çekiyor!

EN SIK GÖRÜLENİ YORGUNLUK

Kwon, yorgunluğun yüzde 26,2 okuma ile en yaygın yan etki olduğunu, onu yüzde 24,6 ile konsantrasyon bozukluğunun izlediğini söyledi. Diğer yan etkiler arasında ise psikolojik veya zihinsel yan etkiler ile tat ve koku kaybı yer alıyor.

Son dakika! Corona virüsü yenenler uzun süre yan etkilerini çekiyor!

16 KURULUŞLA YAN ETKİ ANALİZİ ÇALIŞMASI

Bununla birlikte Güney Kore, iyileşen hastaların yaşadığı yan etkilere ilişkin BT taramalarının analiz edildiği 16 tıbbi kuruluşla farklı bir çalışma yürütüyor.

Çalışmanın sonuçlarının önümüzdeki ay yayınlanması bekleniyor.

Son dakika! Corona virüsü yenenler uzun süre yan etkilerini çekiyor!

GÜNEY KORE'DE KORONAVİRÜS VAKALARI

Güney Kore'de şu ana kadar koronavirüs kaynaklı 413 ölüm ve 28 bin 812 vaka bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Corona virüsü yenenler uzun süre yan etkilerini çekiyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA