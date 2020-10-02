Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Azerbaycan bir talepte bulunursa bu desteği vermekten çekinmeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Üçüncü Zirve hazırlıkları kapsamında dün akşam saatlerinde İtalya'ya geldi. Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Roma'da İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile ortak basın toplantısı düzenledi

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar! "Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerekiyor" | Video

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

İtalya'nın bölgesel konularda sergilediği tutumu objektif buluyoruz ve bu tutumun devam etmesini arzu ediyoruz.

Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları konusunda Türkiye'nin tutumunu açıkladık. Barışçıl bir tutum için çaba harcadık Azerbaycan bunun için çok sabretti. Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerekiyor. Çözümsüzlük Ermenistan'ı cesaretlendiriyor. İllegal bir şekilde başka yerlerden gelen Ermenileri bu bölgeye yerleştirmek konusunda teşvik ediyor.

Uluslararası toplum bir şey yapmak istiyorsa Ermenistan'ı derhal Azerbaycan topraklarından çeksin"

Bugün Azerbaycan kendi topraklarını azat etmek için için mücadele ediyor. Bir nevi kendi topraklarında terörle mücadele ediyor. Azerbaycan'ın kendi topraklarını alabilmek için gücü var.. Azerbaycan'ın ateşkes ilan edebilmesi için Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerekiyor. Bugün bu kapasite ile Azerbaycan'ın Türkiye'den destek talebi olmadı. Ancak bu sorun çözülmezse ve Azerbaycan bizden destek isterse kim ne derse desin biz bu desteği vermekte tereddüt etmeyiz. Sonuçta bir millet iki devletiz. Önemli olan bu sorunun çözülmesi. "Uluslararası toplum bir şey yapmak istiyorsa Ermenistan'ı derhal Azerbaycan topraklarından çeksin"

Ayrıntılar geliyor...

Ermenistan uyarılara rağmen durmadı! Yine sivil yerleşim yerlerini hedef aldı