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'de koronavirüs olağanüstü hali 1 ay daha uzattı

yönetimi, korona virüs tedbirleri almaya devam ediyor. Hükümet bu kapsamda yeni bir karar aldı ve olağanüstü hali 1 ay daha uzatacağını açıkladı. Alınan bu kararla birlikte ülkede 'de 8'inci aya girilmiş oldu.

AA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 23:14 Son Güncelleme: 2.10.2020 23:29 ABONE OL
Filistin'de koronavirüs olağanüstü hali 1 ay daha uzattı

Filistin yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini için yeni bir karar aldı. Hükümet bu kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) süresini 30 gün daha uzatma kararı aldı.

1 AY DAHA UZATILACAK

Filistin resmi ajansı WAFA, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yayımladığı kararnameyle OHAL süresini yarından itibaren 1 ay daha uzatma kararı aldığını duyurdu.

OHAL'DE 8'İNCİ AY

İlk olağanüstü hal işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde 3 Mart'ta ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından ilan edilmişti. Abbas'ın aldığı son kararla, Filistin'deki OHAL'de 8'inci aya girilmiş oldu. Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistin topraklarında Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 379, vaka sayısının da 51 bin 607 olduğunu duyurmuştu.

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Filistin'de koronavirüs olağanüstü hali 1 ay daha uzattı
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