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İngiltere Başbakanı Johnson'dan Trump’a geçmiş olsun mesajı

, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Başkanı ve eşi Melania Trump'a sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı gönderdi.

DHA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 12:18 ABONE OL
İngiltere Başbakanı Johnson'dan Trump’a geçmiş olsun mesajı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'a sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı gönderdi.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medya hesabı üzerinden, koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun mesajı göndererek, iyi dileklerini iletti. Johnson, "Başkan Trump ve First Lady'ye en iyi dileklerimi iletiyorum. Umarım her ikisi de koronavirüsten hızlı bir şekilde iyileşir" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania ile kendisinin koronavirüs (Covid -19) testinin pozitif çıktığını duyurmuş ve danışmanı Hope Hicks'in koronavirüse yakalanmasının ardından test sonuçlarını beklerken eşi Melania ile birlikte karantinaya gireceklerini açıklamıştı.

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İngiltere Başbakanı Johnson'dan Trump’a geçmiş olsun mesajı
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