Kaşıkçı cinayetini anlatan film "Muhalif" (The Dissident) İsviçre'de gösterime girdi

Oscar ödüllü yönetmen Bryan Fogel'in gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini ele alan "Muhalif" (The Dissident) adlı belgesel filmi, 16. Zürih Film Festivali'nde gösterime girdi.

KAŞIKÇI'NIN NİŞANLISI DA KATILDI

Filmin galasına Fogel'in yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de katıldı.

MEDYA KURULUŞLARI YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı gala gecesinde, yerel ve uluslararası medya kuruluşlarının yoğun ilgisi dikkati çekti. Belgesel filmin biletleri ise günler öncesinde tükendi. The Dissident, ilk defa ocak ayındaki Sundance Film Festivali'nde gösterilmiş ve eleştirmenlerin beğenisini kazanmıştı.

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