Minsk üçlüsünden çatışmaya son verin çağrısı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları Rusya, ABD ve Fransa'nın liderleri Dağlık Karabağ'daki çatışmalar nedeniyle ortak açıklama yayınladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, taraflara askeri faaliyetlere son vermeye çağırdı. Liderler, Azerbaycan ve Ermenistan yönetimlerini iyi niyetle ve ön koşulsuz olarak, Minsk Grubu'nun desteğiyle müzakerelere yeniden başlama yükümlülüğünü üstlenmeye davet etti.İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmaları ele aldı. Haberinde giderek yoğunlaşan çatışmalar karşısında "Ermenistan'ın Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan'a karşı Rusya'nın müdahale etmesini isteme ihtimalinin gündeme geldiğini" kaydetti.Azerbaycan Ordusu gece boyunca Ermenistan hedeflerini tek tek vurdu. Kaydedilen görüntülerde Ermenistan'a ait bir askeri konvoy ile bir topçu bataryasanın vurulma anı görülüyor.