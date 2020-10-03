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Kazımi: "2 bin 500 ABD askeri ülkeden çekildi"

Mustafa el-Kazımi, ABD'nin Irak'ta bulunan güçlerinden 2 bin 500 askerini geri çektiğini söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 4.10.2020 01:15 Son Güncelleme: 4.10.2020 01:20 ABONE OL
Irak Başbakanı Kazımi: 2 bin 500 ABD askeri ülkeden çekildi

Irak'ın resmi El-Irakiyye televizyonuna açıklamalarda bulunan Kazımi, ABD ile stratejik diyalogda büyük bir başarı elde edildiğini aktardı.

Kazımi, "ABD kuvvetlerinin yeniden konuşlandırılması ve Irak üslerinden ayrılması kararlaştırıldı ve 2 bin 500 ABD askeri ülkeden çekildi." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ağustos'ta Irak Başbakanı Kazımi ile Beyaz Saray'da yapacakları görüşme öncesi düzenlediği ortak basın toplantısında, "Askerlerimizi Irak'tan hızlı bir şekilde çıkarıyoruz. ABD'nin orada kalmak zorunda olmadığı günü sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Irak Başbakanı Kazımi: "2 bin 500 ABD askeri ülkeden çekildi"
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