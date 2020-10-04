ABD’de yine skandal: Polis sorgusunda öldü

ABD'de yine bir polis skandalı yaşandı. Ocak ayında yaşanan olayın görüntüleri basına düştü. Polis, Harold Easter isimli adamı uyuşturucu kaçakçılığından tutukladı. Gözaltı işlemi sırasında Easter'ın yüksek oranda uyuşturucuyu yuttuğu ve polis merkezinde de fenalaştığı belirlendi. Ortaya çıkan görüntülerde ise Easter'ın tek başına bırakıldığı ve uzun süre yardım istemesine rağmen kimsenin gelmemesi üzerine öldüğü görüldü. Skandalın ardından Charlotte Mecklenburg Polis Teşkilatı'ndan 5 memur, istifa etti.