Son dakika haberi: Covid-19'a yakalanan Trump'tan yeni mesaj! Trump'ın sağlık durumu nasıl?

"ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ GÜN GERÇEK BİR TEST OLACAK"

"Önümüzdeki birkaç gün nasıl olacak bilmiyoruz, sanıyorum gerçek bir test olacak. Bu birkaç gün neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullanan Trump, kendisine parti ayrımı olmaksızın ülke genelinde gösterilen destek karşısında müteşekkir olduğunu vurguladı.

Trump, geçmiş olsun mesajı gönderen yabancı ülke liderlerine de ayrıca teşekkür etti.

Kendisine Beyaz Saray'da da kalabilme alternatifinin sunulduğunu belirten Trump, "Beyaz Saray'ın içinde hiçbir yere gidemeden, hiç kimseyle konuşamadan, hatta Oval Ofis'e bile gidemeden orada kapalı kalmak istemedim. Bu mücadelede önde olmam gerekirdi. Orada kendimi kapatmak yerine bu sorunla yüzleşmemiz gerekir, dedim." değerlendirmesini yaptı.

Trump ayrıca eşi Melania Trump'ın, hastalığı kendisinden daha hafif geçirdiğini ve kısa sürede tamamen iyileşeceğini dile getirdi.