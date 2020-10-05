BM’den İdlib’e insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM), İdlib'e yardım ulaştırmak için bir çalışma başlattı. Bu kapsamda BM, Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan sivillere insani yardım malzemesi gönderildi.

46 TIR ULAŞTIRILDI



BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen 46 TIR, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından araçlarla Cilvegözü'nden çıkış yapılarak, Suriye'nin Bab el-Hava Sınır Kapısı'na geçildi.

İÇ SAVAŞ MAĞDURU AİLELERE DAĞITILACAK

TIR'larda bulunan insani yardım malzemeleri, İdlib ve çevresinde kırsalda yaşayan iç savaş mağduru ailelere dağıtılacak.

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