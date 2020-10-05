Cezayir ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Cezayir ve Libya'da da etkisi artırdı. Yetkililer, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1768'e, Libya'da 596'ya yükseldiğini duyurdu.

CEZAYİR'DE CAN KAYBI 1768'E ULAŞTI

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında 8 kişi daha yaşamını yitirdi ve 134 yeni vaka tespit edildi. Böylece virüs kaynaklı can kaybı 1768'e, vaka sayısı da 52 bin 270'a çıktı. Ülke genelinde Kovid-19 teşhisi konulan 94 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı 36 bin 672'ye ulaştı.

LİBYA

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 628 yeni vaka tespit edildiği ve 647 kişinin iyileştiği bildirildi. Böylece can kaybının 596'ya, vaka sayısının 37 bin 437'ye, iyileşen hasta sayısının da 22 bin 76'ya çıktığı aktarıldı.

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