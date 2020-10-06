ABD'de Başkan Yardımcısı adaylarının canlı yayın krizi

ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından ülkede yönetim kanadında alınan önlemler de sıkça gündeme gelmeye başladı.

CAM BÖLME TARTIŞMASI YAŞANDI

Pence ve Harris'in çarşamba akşamı Utah'ın Salt Lake City kentinde yapacakları canlı yayın tartışmasında iki adayın arasına koruma amaçlı plastik cam bölme konulması tartışmaya açıldı. Harris tarafı böyle bir bölmenin olmasından yana taraf takınırken, Beyaz Saray yetkilileri Pence'in böyle bir önlemi desteklemediğini belirtti.

Mike Pence'in Özel Kalem Müdürü Marc Short, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Pence ve Harris'e her gün test yapılması ve iki aday arasında yaklaşık 3,5 metre boşluk olması gibi şartları halihazırda kabul ettiklerini kaydederek, araya cam bölme konulmasının tıbbi olarak gerekli olmadığını düşündüklerini aktardı. Short, "Harris bunu istiyorsa ve kendini daha güvende hissedecekse kendisinin etrafına plastik cam bölme koyabilir. Ama bizim için bu gerekli değil." ifadesini kullandı.

BAŞKANLIK SEÇİMİ ÖNCESİ ADAYLARIN CANLI YAYIN TARTIŞMALARI

3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimleri öncesi Trump ve rakibi Biden, ilk canlı yayın tartışmasını 29 Eylül'de Ohio'nun Cleveland eyaletinde yapmıştı. Trump ve Biden, 15 Ekim'de Florida'nın Miami kentinde ve 22 Ekim'de Tennessee'nin Nashville kentinde de canlı yayında karşı karşıya gelecek. İki partinin Başkan Yardımcısı adayları Cumhuriyetçi Pence ve Demokrat Harris ise 7 Ekim'de Utah'ta canlı yayında tartışacak.

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