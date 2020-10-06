Avrupa’da yasaklar yine devrede

Dünya geneli: Toplam vaka sayısı 35 milyon 400 bini geçti. 26 milyon 629 bin 273 kişi iyileşti.Fransa: Son 24 saat içinde 12 bin 565 yeni vaka var. Tüm barlar kapatıldı.Çekya: İki hafta OHAL.İspanya: Madrid'de 3 milyon kişi karantinada ve evlerinden sadece zorunlu şartlarda kendi mahallelerinde çıkabilecekler.İtalya: Güneyde vakalar artışta. Bölgesel yasaklar geliyor. Maske takmak zorunlu olacak.İrlanda: Dört hafta boyunca en üst kısıtlamalar devrede.İngiltere: 50 bin yeni vaka.ABD: Ölümler 210 bine dayandı.Almanya: Daimi Aşı Komisyonu üyeleri, aşı yapılan bir kişinin bir dozdan fazla aşıya gereksinim duyduğu ifade etti.Hindistan: 74 bin yeni vaka.Venezuela: Ülkenin lideri Nicolas Maduro'nun oğlu ve kızı Rusya'nın aşısını olacak.