Macron’un “Fransa İslam’ı” sözüne tepki: Diktatörce yaklaşım

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen hafta, hazırlık aşamasından bahsettiği ayrılıkçı fikirlerle mücadele yasa tasarısı ve özellikle İslam'ı, Müslümanları "ayrılıkçı" nitelemesiyle hedef almasına Türkiye'den tepkiler sürüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ayrılıkçılıkla Mücadele yasa tasarısıyla 'Aydınlanmış bir İslam'ın oluşturulacağını" söylemesini sert sözlerle eleştirdi. Bunun hukuka ve inanç özgürlüğüne saygısızlık olduğunu belirten Çelik, "Macron insan hakları ve demokrasiye değil nefret suçlarına destek veriyor" dedi.Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'un açıklamalarının Müslümanlara saygısızlık ve provokasyon olduğunu vurguladı. Macron'un "aydınlanmış bir İslam'ın oluşturulacağını" söylemesinin hukuka ve inanç özgürlüğüne saygısızlık olduğunu belirten Çelik, Macron'un, Fransa Bakanlar Kuruluna sunacağı yasa tasarısına ilişkin açıklamasının çok karanlık bir zihniyeti yansıttığını söyledi. Çelik, "Fransa İslam'ı oluşturmaktan bahsetmek diktatörce bir yaklaşımdır ve kara cehalettir. Macron'un hedefinde, yükselişte olan yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı olmalıdır. Bunun yerine İslam'ı hedef alması en temel insani ve demokratik değerlere aykırıdır. Macron bu yaklaşımıyla demokrasiye ve insan haklarına değil, nefret suçlarına destek veriyor" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' iddiası, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar ve tehlikeli bir ifadedir. Fransa'nın kendi hataları ve maceraları için İslamı ve Müslümanları günah keçisi yapmaya çalışmak bir akıl tutulmasıdır" dedi.Fransa'nın güneydoğusundaki Savoie bölgesinde bir grup bağımsızlık yanlısı, egemen bir devlet kurduklarını ilan etti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Müslümanları ayrılıkçılıkla suçlarken, ülkenin güneydoğusunda beyaz haçlı kırmızı flamalar taşıyan bağımsızlık yanlıları Fransa'dan ayrıldıklarını duyurdu.