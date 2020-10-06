Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bakü'de! İlk açıklama...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere hareket ettiği Azerbaycan'a ulaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'a gitti.

İLK AÇIKLAMA!

Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin açıklamasında "Can Azerbaycan'daki kardeşlerimize devletimizin ve milletimizin desteğini ve dayanışmasını göstermek için Bakü'deyiz" ifadelerini kullandı.

KRİTİK GÖRÜŞME!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti. Çalışma ziyareti için Bakü'ye gelen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da bulundu.

Çavuşoğlu ve Bayramov'un Dağlık Karabağ'daki gelişmelere ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

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