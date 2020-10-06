‘İyiyim’ dedi taburcu oldu

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, tedavisi için 3 gece geçirdiği Walter Reed Askeri Hastanesi'nden ani bir kararla taburcu oldu. Hastaneden dün gece (yerel saatle 18.30) ayrılan Trump, taburcu olacağını saatler önce Twitter hesabından duyurdu. Trump, kendisini çok iyi hissettiğini vurgulayarak, "Kovid-19'dan korkmayın. Onun hayatınızı ele geçirmesine izin vermeyin. Trump yönetimi altında, gerçekten çok iyi olan bazı ilaçlar geliştirdik ve bilgi birikimi edindik. 20 yıl önce olduğundan daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.Trump'ın Doktoru Sean Conley ve ekibi, Walter Reed Askeri Hastanesi önünde basın mensuplarına son durumu değerlendirdi. Trump'ın son 72 saatteki oksijen seviyesi, solunumu ve ateşinin normal değerlerde olduğunu vurgulayan Conley, "Trump, henüz kritik safhayı tamamen atlatamamış olsa da ben ve ekibim klinik durumunun onun eve dönmesine uygun olduğu kanaatindeyiz. Trump'ın çevresinde 7/24 birinci sınıf sağlık ekibi olacak" açıklamasını yaptı.Başkan Trump'ın ne zaman tam olarak virüsten kurtulmuş olabileceğinin beklendiğine dair bir soruya ise Conley, "Önümüzdeki hafta sonu bizim için önemli. Trump, bu gelişmesini önümüzdeki pazartesiye kadar sürdürürse, hepimiz derin bir nefes alacağız" dedi.Bu arada Trump'ın önceki gün hastaneden çıkıp makam aracı içinde maskeli olarak destekçilerini selamlaması olay oldu. Konvoy turunun ardından suitine geri dönen Trump, karantina ve tedavi sürecini ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirilere neden oldu. Ancak doktorları "Trump'ın içinde bulunduğu araç sadece kurşun geçirmez değil, aynı zamanda kimyasal saldırılara karşı da dayanıklı. Dolayısıyla araçtan dışarıya virüs sızmaz" diyerek bu durumun bir risk yaratmadığını dile getirdi.Bu arada Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany'nin de Kovid-19 testi pozitif çıktı. First Lady Melania Trump da dün bir mesaj yayınladı. 50 yaşındaki Trump mesajında, "İyi hissediyorum. Evde dinlenmeye devam edeceğim" dedi.Muhalifler, hastaneden paylaşılan fotoğrafa da tepki gösterdi. Fotoğrafta, Trump'ın boş bir kağıda imza attığı ve kendisini çalışıyormuş gibi göstermek için bu yola başvurduğu yorumları yapıldı.