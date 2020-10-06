Nahçıvan Nerede? Azerbaycan Harekatı Sonrası Merak Edilen Nahçıvan Harita Üzerindeki Konumu

Nahçıvan, son günlerde Ermenistan'ın saldırıları ve Azerbaycan'ın başlattığı harekat ile birlikte merak konusu oldu. Ermenistan, İran ve Türkiye arasında Transkafkasya platosunda sıkışan bu özerk Azerbaycan cumhuriyeti, eski Sovyetler Birliği'nin en izole ileri karakollarından biridir ve çok az gezginin ziyaret ettiği bir yerdir.

NAHÇIVAN NEREDE? NAHÇIVAN HAKKINDA BİLGİLER

Nahçıvan'ın, kuzeyi ve doğusu Ermenistan ile, güneyi ve batısı da İran topraklarıyla çevrilmiş olup, kuzeybatısında yer alan Türkiye ile kısa bir sınırı vardır. Bu sınır bölgesi Türkiye tarafından Dilucu olarak adlandırılmakta olup, Türkiye ile Nahçıvan'ı birbirine bağlayan yol Dilucu'nda Aras Nehri üzerine inşa edilen Hasret Köprüsü'nden geçmektedir.