ABD hava yoluyla bulaşmayı kabul etti

ABDHastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), virüsün hava yoluyla bulaştığını kabul etti. Yayımlanan güncellemede, Kovid-19'un kapalı mekanlarda 2 metreden uzaktaki kişilere de sınırlı şekilde hava yoluyla bulaşabildiği uyarısı yapıldı. Kılavuzda, "Şarkı söyleme veya spor yapma kapalı alanlar virüs taşıyan parçacıkların havada birikmesine katkıda bulunabilir" denildi.Dünya Sağlık Örgütü: Dünya genelindeki 10 kişiden 1'ine virüs bulaştı. Bu da dünyanın geniş kısmının hala risk altında olduğunu gösteriyor.Latin Amerika: Brezilya'da 323, Arjantin'de 450, Meksika'da 180 ve Peru'da 92 kişi daha öldü.Hindistan: 884 kişi daha öldü.Afrika: 1 milyon 527 bin vaka oldu.Körfez: Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 985'e, Kuveyt'te 628'e, Yemen'de 592'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 429'a, Bahreyn'de 261'e yükseldi, Katar'da vaka sayısı arttı.Rusya: Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 237 bini aştı.