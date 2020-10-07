Bab’da bombalı terör saldırısı 14 ölü 50 yaralı

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Bab ilçe merkezinde, sivillerin yoğun olarak kullandığı bir noktada, kamyona yerleştirilen bomba infilak ettirildi. İlk belirlemelere göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 sivil öldü, 50 sivil yaralandı.Patlamanın ardından, çevrede geniş çaplı maddi zarar oluştu. Bab ilçe merkezinde önceki gün yerel güvenlik güçlerinin bulunduğu kontrol noktasında gerçekleşen patlamada da 2 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı. Yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.