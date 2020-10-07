Nobel Fizik Ödülü kara deliklere gitti

2020 Nobel Fizik Ödülü, kara delikler üzerindeki araştırmalarından ötürü üç bilim insanı Roger Penrose, Reinhard Genzel ve Andrea Ghez'e verildi. Ghez, Nobel tarihinde bu ödülü kazanan dördüncü bilim kadını oldu. Nobel Komitesi, ödülün yarısının Penrose'ye "genel görelilik teorisinin karadeliklerin oluşumuna yol açtığını gösterdiği için" verildiğini, diğer yarısının ise Genzen ile Ghez'e "görünmez ve son derece ağır bir nesnenin galaksimizin merkezindeki yıldızların yörüngelerini yönettiğini keşfetmeleri" nedeniyle verildiğini belirtti.