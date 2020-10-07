Son Dakika Haberi | “Onunla beraberken 3 erkekle beni aldattı” Ünlü model hakkında şok iddia

Ünlü modelin eski sevgilisinden Instagram canlı yayınında şoke eden açıklamalar geldi. 2019'un sonlarında aşkları sona ermeden önce model ve işinsanı 42 yaşındaki Katie ile nişanlanan 31 yaşındaki antrenör, Katie'nin Instagram'da yayınladığı videosundaki sert iddialarına karşılık verdi. Kris, ikisi birlikteyken Katie'nin üç farklı kişiyle yattığını iddia etti.
Kris, 'bunu yapmak zorunda olmak istemiyorum' dedi ancak Katie'nin Instagram hikayesindeki uzun bir gönderide onu ifşa ettiği için başka seçeneğinin olmadığını söyledi.
31 yaşındaki antrenör, onu "şöhret için kullanmakla" suçladıktan sonra 42 yaşındaki modele cevap vermek için bu akşam Instagram'da bir video paylaştı.
Kris, yorumlardan rahatsız olduğunu ve İngiliz güzelin kendisiyle birlikteyken üç başka erkekle yattığını iddia etti.
Kris ayrıca eski sevgilisi hakkında "Dışarıda gezinmek ve başka yerlerde uyumak, onun için evde bekleyen çocuklarına bakmaktan daha önemli" açıklamasında bulundu.
Instagram hesabında paylaştığı videoda doğrudan Katie'ye hitap etti ve bu videoda, İngiliz modelin kendisini sürekli trollediğini söyledi ve "Normalde bunu yapmak istemezdim" diyerek başladı.
Üstelik, Katie kendisini Charles Drury ile aldatırken bütün hafta sonu İngiliz modelin çocuklarına baktığını söyledi.
Kris yaptığı açıklamada "Bugün buraya sadece iddiaları düzeltmek için geldim, burada kimsenin kariyerini mahvetmek istemediğim için söylediklerime dikkat edeceğim, ki bunu kolaylıkla yapabilirim ama bu tür bir insan değilim" dedi.
Kris, "Şöhrete aç değilim ve para kazanmaya çalışmıyorum ya da elimdeki kanıtların hepsini basına satabilirdim. Bunu yapmak istemedim, daha önce hiç yapmadım - her zaman her şeyle çok dostane… Ama daha ne kadar dayanabilirim? Herkesin zamanını boşa harcadığı için yorumlarınızın çoğunu görmezden geliyorum, sadece söylediğiniz birkaç şeye değinmek istiyorum" dedi.
Kris, Katie'nin onu aldattığını ve onu "hayatının en büyük hatası" olarak nitelendirdiğini söyleyerek, "birçok insanın yapmaması gerektiğini söylediği şeylerde onu desteklediğini" ekledi.
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