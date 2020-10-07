Son Dakika Haberi | “Onunla beraberken 3 erkekle beni aldattı” Ünlü model hakkında şok iddia

Kris, "Şöhrete aç değilim ve para kazanmaya çalışmıyorum ya da elimdeki kanıtların hepsini basına satabilirdim. Bunu yapmak istemedim, daha önce hiç yapmadım - her zaman her şeyle çok dostane… Ama daha ne kadar dayanabilirim? Herkesin zamanını boşa harcadığı için yorumlarınızın çoğunu görmezden geliyorum, sadece söylediğiniz birkaç şeye değinmek istiyorum" dedi.