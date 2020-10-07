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Haberi | “Onunla beraberken 3 erkekle beni aldattı” Ünlü model hakkında şok iddia

İngiliz model 'ın eski sevgilisi Kris Boyson ile ilgili dikkat çekici bir haberi geldi. Katie Price’ın “beni şöhret için kullandı” iddiasında bulunmasının ardından 31 yaşındaki antrenör dün akşam hesabında bir paylaşımda bulundu. Kris, bildiklerini anlatırsa İngiliz modelin kariyerini bitireceğini söyledi. Ayrıca, 2019 yılında ilişkileri devam ederken, Katie Price’ın 3 farklı erkekle yattığını iddia etti.

Giriş Tarihi: 7.10.2020 11:29 Son Güncelleme: 7.10.2020 11:29 ABONE OL
Son Dakika Haberi | “Onunla beraberken 3 erkekle beni aldattı” Ünlü model hakkında şok iddia

Ünlü modelin eski sevgilisinden canlı yayınında şoke eden açıklamalar geldi. 2019'un sonlarında aşkları sona ermeden önce model ve işinsanı 42 yaşındaki Katie ile nişanlanan 31 yaşındaki antrenör, Katie'nin Instagram'da yayınladığı videosundaki sert iddialarına karşılık verdi. Kris, ikisi birlikteyken Katie'nin üç farklı kişiyle yattığını iddia etti.

Kris, 'bunu yapmak zorunda olmak istemiyorum' dedi ancak Katie'nin Instagram hikayesindeki uzun bir gönderide onu ifşa ettiği için başka seçeneğinin olmadığını söyledi.

Son Dakika Haberi | “Onunla beraberken 3 erkekle beni aldattı” Ünlü model hakkında şok iddia

31 yaşındaki antrenör, onu "şöhret için kullanmakla" suçladıktan sonra 42 yaşındaki modele cevap vermek için bu akşam 'da bir video paylaştı.

Son Dakika Haberi | “Onunla beraberken 3 erkekle beni aldattı” Ünlü model hakkında şok iddia

Kris, yorumlardan rahatsız olduğunu ve İngiliz güzelin kendisiyle birlikteyken üç başka erkekle yattığını iddia etti.

Son Dakika Haberi | “Onunla beraberken 3 erkekle beni aldattı” Ünlü model hakkında şok iddia

Kris ayrıca eski sevgilisi hakkında "Dışarıda gezinmek ve başka yerlerde uyumak, onun için evde bekleyen çocuklarına bakmaktan daha önemli" açıklamasında bulundu.

Son Dakika Haberi | “Onunla beraberken 3 erkekle beni aldattı” Ünlü model hakkında şok iddia

hesabında paylaştığı videoda doğrudan Katie'ye hitap etti ve bu videoda, İngiliz modelin kendisini sürekli trollediğini söyledi ve "Normalde bunu yapmak istemezdim" diyerek başladı.

Son Dakika Haberi | “Onunla beraberken 3 erkekle beni aldattı” Ünlü model hakkında şok iddia

Üstelik, Katie kendisini Charles Drury ile aldatırken bütün hafta sonu İngiliz modelin çocuklarına baktığını söyledi.

Son Dakika Haberi | “Onunla beraberken 3 erkekle beni aldattı” Ünlü model hakkında şok iddia

Kris yaptığı açıklamada "Bugün buraya sadece iddiaları düzeltmek için geldim, burada kimsenin kariyerini mahvetmek istemediğim için söylediklerime dikkat edeceğim, ki bunu kolaylıkla yapabilirim ama bu tür bir insan değilim" dedi.

Son Dakika Haberi | “Onunla beraberken 3 erkekle beni aldattı” Ünlü model hakkında şok iddia

Kris, "Şöhrete aç değilim ve para kazanmaya çalışmıyorum ya da elimdeki kanıtların hepsini basına satabilirdim. Bunu yapmak istemedim, daha önce hiç yapmadım - her zaman her şeyle çok dostane… Ama daha ne kadar dayanabilirim? Herkesin zamanını boşa harcadığı için yorumlarınızın çoğunu görmezden geliyorum, sadece söylediğiniz birkaç şeye değinmek istiyorum" dedi.

Son Dakika Haberi | “Onunla beraberken 3 erkekle beni aldattı” Ünlü model hakkında şok iddia

Kris, Katie'nin onu aldattığını ve onu "hayatının en büyük hatası" olarak nitelendirdiğini söyleyerek, "birçok insanın yapmaması gerektiğini söylediği şeylerde onu desteklediğini" ekledi.

Son Dakika Haberi | “Onunla beraberken 3 erkekle beni aldattı” Ünlü model hakkında şok iddia

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Son Dakika Haberi | “Onunla beraberken 3 erkekle beni aldattı” Ünlü model hakkında şok iddia
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