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Son dakika haberleri | Çocuk ve gençlerin ani ölümlerinin sebebi ortaya çıktı! saplarında bulunan o parçacıklar...

Son dakika haberi... 'da yapılan bir araştırma korkunç gerçeği gözler önüne serdi. ’deki ’nden Lilian Calderon-Garciduena tarafından yönetilen ve Environmental Research dergisinde yayımlanan araştırmada; aniden ölen çocuk ve gençlerin beyinlerinde hava kirliliğinden kaynaklı küçük parçacıkların kanıtı keşfedildi. Araştırmacılar aniden ölen tüm kişilerin beyinlerinde gri maddede kirlilik olduğuna dair kanıtların olduğu ve nefes aldıktan sonra kan dolaşımı ile hava kirliliği parçacıklarının organa girdiğine belirtti. İşte son dakika haberin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 12:37 Son Güncelleme: 7.10.2020 13:03 ABONE OL
Son dakika haberleri | Çocuk ve gençlerin ani ölümlerinin sebebi ortaya çıktı! Beyin saplarında bulunan o parçacıklar...

Son dakika haberi... ABD'deki Montana Üniversitesi'nden Lilian Calderon-Garciduena tarafından yönetilen ve Environmental Research dergisinde yayımlanan araştırmada, çocuk ve gençlerdeki ani ölümler ile ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıkarıldı. Yapılan araştırmada; çocukların ve genç insanların beyin saplarında, hava kirliliğinden kaynaklı küçük parçacıkların kanıtı keşfedildi. İşte son dakika haberin detayları...

ABD'deki Montana Üniversitesi'nden Lilian Calderon-Garciduena tarafından yönetilen ve Environmental Research dergisinde yayımlanan araştırmada, çocukların ve genç insanların beyin saplarında, hava kirliliğinden kaynaklı küçük parçacıkların kanıtı keşfedildi. Araştırmada bulguların, Alzheimer ve Parkinson'da olduğu gibi, moleküllere zarar verebileceği düşünülüyor. Araştırma, Meksika'nın başkentinde aniden ölen ve yaşları 11 aydan 27 yaşında kadar değişmekte olan 186 gencin beyinleri, çalışmanın bir parçası olarak parçalara ayrıldı. Araştırmada, hava kirliliğinin Alzheimer ve Parkinson hastalığını da tetikleyici bir unsur olduğu ifade edildi.

HAVA KİRLİLİĞİ PARÇACIKLARI BEYİN SIZIYOR

Çalışılan tüm kişilerin beyinlerinde gri maddede kirlilik olduğuna dair kanıtların olduğu ve araştırmacıların, nefes aldıktan sonra kan dolaşımı ile hava kirliliği parçacıklarının organa girdiğine belirtti. Nanopartiküller, Parkinson hastalığının ilerlemesi için çok önemli bir alan olan siyah maddede (substantia nigra) keşfedildi. Ancak, Meksika'nın havası kirli başkenti değil de kirlenmemiş bölgelerde yaşayan insanların beyinlerinde, çevre kirliliğine yol açan maddelerden hiçbir iz olmadığı belirtildi. Dünya genelinde her 10 kişiden 9'undan fazlasının, çevre kirliliğine yol açan maddeler nedeniyle havanın güvenli olmadığı kabul edilen bölgelerde yaşadığı belirtildi.

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Son dakika haberleri | Çocuk ve gençlerin ani ölümlerinin sebebi ortaya çıktı! Beyin saplarında bulunan o parçacıklar...
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