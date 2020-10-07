Son dakika haberleri | Çocuk ve gençlerin ani ölümlerinin sebebi ortaya çıktı! Beyin saplarında bulunan o parçacıklar...

ABD'deki Montana Üniversitesi'nden Lilian Calderon-Garciduena tarafından yönetilen ve Environmental Research dergisinde yayımlanan araştırmada, çocukların ve genç insanların beyin saplarında, hava kirliliğinden kaynaklı küçük parçacıkların kanıtı keşfedildi. Araştırmada bulguların, Alzheimer ve Parkinson'da olduğu gibi, moleküllere zarar verebileceği düşünülüyor. Araştırma, Meksika'nın başkentinde aniden ölen ve yaşları 11 aydan 27 yaşında kadar değişmekte olan 186 gencin beyinleri, çalışmanın bir parçası olarak parçalara ayrıldı. Araştırmada, hava kirliliğinin Alzheimer ve Parkinson hastalığını da tetikleyici bir unsur olduğu ifade edildi.