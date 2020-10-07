Taburcu olması da olay

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19'a yakalanmasının ardından yaşanan tartışmalar sürüyor. Trump, üç gün Kovid-19 tedavisi gördüğü hastaneden pazartesi günü taburcu oldu. Ancak ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde CNN, New York Times, BBC gibi önde gelen basın kuruluşları Trump'ın her hareketini sert ve alaycı şekilde eleştirmeye devam ediyor. İki gün boyunca Trump'ın pazar günü tedavi gördüğü hastaneden çıkarak arabada destekçilerini selamlamasını eleştiren basın, bu kez Trump'ın taburcu olduktan sonra verdiği mesaja 'tiyatral' yorumunu yaptı."Kovid'den korkmayın, hayatınızı domine etmesine izin vermeyin" diyen Trump'ı sorumsuz davranmakla suçlayan basın, sağlığının hâlâ iyi olmadığını ileri sürdü.