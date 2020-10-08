Gezegende sadece Trump’a uygulandı

Yeni tip koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinin nasıl yürütüldüğüne dair farklı detaylar ortaya çıkmaya başladı. South China Morning Post gazetesinin Asian Scientist Magazine dergisinin pazartesi günü yayımladığı bir rapora dayandırdığı haberinde, Trump için yapılan deneysel tedavide kullanılan antikorlardan birinin Singapur'daki üç hastanın kan örnekleri kullanılarak geliştirildiği belirtildi. Bilim ve teknoloji yayını, Trump'a geçen hafta cuma günü, Amerikan biyoteknoloji firması Regeneron tarafından geliştirilen ve REGN-COV2 adı verilen deneysel antikor tedavisinden "yüksek dozda" uygulandığını yazdı. George Washington Üniversitesi'nden tıp profesörü Dr. Jonathan Reiner, CNN'e yaptığı açıklamada, "Başkan gezegenimizde bu özel ilaç birleşimini alan tek hasta olabilir" demişti.Beyaz Saray'da vaka artışı sürerken, Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) da alarm durumuna geçildi. Son olarak Trump'ın üst düzey askeri danışmanlarından Stephen Miller'ın da testinin pozitif çıktığı bildirildi. Oramiral Charles Ray'ın testinin pozitif çıkmasının ardından ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in yanı sıra 9 general karantinaya alındı. Trump'ın yanında nükleer silahların şifrelerinin bulunduğu çantayı taşıyan Jayna McCarron isimli askeri yetkilinin de Kovid'e yakalandığı bildirildi.