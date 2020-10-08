Son dakika: Financial Times SİHA'ları öve öve bitiremedi: ABD, Çin ve İsrail'e ciddi rakip...

"ÇİN, ABD VE İSRAİL'E CİDDİ RAKİP"

Bir savaş uçağı üretme planı gibi bazı girişimlerin birçok analist tarafından aşırı hırslı görülmesine karşın, İHA programının Türkiye'yi yükselen bir drone gücü haline getirdiği kaydedilen haberde, New York Bard Koleji Drone Çalışmaları Merkezi Eş Direktörü Dan Gettinger'ın, Türkiye'nin SİHA'larda ABD, İsrail ve Çin'e ciddi rakip olarak ortaya çıktığını ve Türkiye'nin SİHA programının oldukça sofistike olduğunu söylediği aktarıldı.