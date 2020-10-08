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Son dakika: Kan donduran olay! Genç kadın videosu çekerken öldü

Son yıllarda dünyada sosyal medya uygulamaları adeta hayatın ayrılmaz bir parçası oldu. gibi kimi uygulamalar ise bazı ülkelerde yasaklanırken bazı ülkelerde büyük bir tartışma konusu haline geldi. Video çekmek için kimi insanlar gerçekten akılalmaz işlere imza atıyor. Bunlardan biri de 'da yaşandı. Üstelik dehşete düşüren bir şekilde sonuçlandı.Son dakika haberine göre TikTok videosu için rol gereği kaçırılan genç kadın, çekim esnasında kullanılan silahlardan birinin yanlışlıkla ateş alması sonucu feci şekilde can verdi. Genç kadın videoları ilgiyle takip edilen bir isimdi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 8.10.2020 09:03 Son Güncelleme: 8.10.2020 09:03 ABONE OL
Son dakika: Kan donduran olay! Genç kadın Tiktok videosu çekerken öldü

Son olay sosyal medya çılgınlığının artık bardağı taşırdığının en büyük göstergelerinden biri oldu. Genç kadın göz göre göre hayatını kaybetti. videosu için rol gereği kaçırılan genç kadın, çekim esnasında kullanılan silahlardan birinin yanlışlıkla ateş alması sonucu feci şekilde can verdi.'nın Chihuahua şehrinde biri kadın olmak üzere 10 kişilik bir grup TikTok uygulaması için kadın kaçırma sahnesi canlandırdı.

Son dakika: Kan donduran olay! Genç kadın Tiktok videosu çekerken öldü

Rol gereği 20 yaşındaki Areline Martínez'i kaçıran kişilerden birinin tabancasının kazayla ateş alması sonucu genç kadın hayatını kaybetti. Areline'nin kafasına isabet eden mermi nedeniyle ölmeden önce çekilen görüntülerde, bir çiftlik evinde gözleri, elleri ve bilekleri bağlı halde görünüyor.

Son dakika: Kan donduran olay! Genç kadın Tiktok videosu çekerken öldü

Tek çocuk annesi kadın rehine rolü yapan adamın yanında oturuyor. İkinci bir adam şakacı bir şekilde çifte saldırıyor. Akşam saatlerinde kaydedilen video kaydındaki üçüncü bir adam da elindeki otomatik silahı sallıyor.Görüntü daha sonra başka bir adamın elinde silahı kafasının arkasına dayadığı rehineyi dizlerinin üstüne çöktürdüğünü gösteriyor.

Son dakika: Kan donduran olay! Genç kadın Tiktok videosu çekerken öldü

Kısa süre sonra Areline Martinez tabancayla vurularak öldürülüyor ve herkes donup kalıyor. Olay yerine gelen polis, Areline'yi rol gereği bağlandığı sandalye üzerinde hayatını kaybetmiş bir şekilde buldu. Sahnede neden gerçek tabancanın kullanıldığı ise gizemini koruyor.

Son dakika: Kan donduran olay! Genç kadın Tiktok videosu çekerken öldü

Chihuahua polisi, kafasına isabet eden merminin kadını anında öldürdüğünü söyledi.Chihuahua savcısı César Augusto Peniche, "Hipotezlerden birisi de silahın dolu olduğunu bilmiyor olmaları" deyip ekledi: "Eğer birilerinin cezai sorumluluğu varsa, cevap vermek zorundalar. Araştırılacak birkaç olay var; genç kadının talihsiz ölümü, silahın nerden ve nasıl geldiği."

Sosyal medyada hayli popüler olan Martinez'in cenaze töreni Pazartesi günü yapıldı.

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Son dakika: Kan donduran olay! Genç kadın Tiktok videosu çekerken öldü
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