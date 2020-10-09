Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD Başkanlık seçimlerinde son anketler belli oldu! Trump mı Biden mı?

Başkanlık seçimlerinde son anketler belli oldu! Trump mı Biden mı?

'de 3 Kasım 2020'de gerçekleşecek başkanlık seçimleri için şu ana kadar 6 milyona yakın oy kullanıldığı belirtildi. Peki, yarışında son durum ne? mı, mı kazanacak? İşte merakla beklenen son anket sonucu...

Giriş Tarihi: 9.10.2020 22:55 Son Güncelleme: 9.10.2020 22:56 ABONE OL
ABD Başkanlık seçimlerinde son anketler belli oldu! Trump mı Biden mı?

'de Başkan 'ı 2016 seçimlerinde Beyaz Saray'a taşıyan yaşlı seçmenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl sandıkta farklı tepki vermesinin beklendiği belirtildi.

Reuters/Ipsos tarafından 15 Eylül-1 Ekim'de gerçekleştirilen ankette, genellikle Cumhuriyetçi Parti tabanını oluşturan ülkedeki yaşlı nüfusun, Trump'tan uzaklaşarak Demokrat Parti'ye kaydığı ortaya çıktı.

Ankette, 55 yaş ve üstü seçmenlerin yüzde 47'si gelecek ay yapılacak başkanlık seçimlerinde, Kovid-19 vaka ve ölümlerini göstererek Demokrat aday 'a oy vereceğini söylerken, Trump'ı destekleyenlerin oranı yüzde 46'da kaldı.

ABD Başkanlık seçimlerinde son anketler belli oldu! Trump mı Biden mı?

Ankete katılan yaşlı Amerikalıların yüzde 83'ü, virüsün kendilerine tehdit oluşturduğunu belirterek, sağlık ve güvenlikleri için endişe duyduklarını aktardı.

Ülkede "kararsız eyaletler" olarak bilinen ve sonuçlarında önemli rol oynayan Pennsylvania, Michigan, Florida, Wisconsin ve Arizona'da Biden'in yüzde 10 oranında Trump'ın önünde olduğu kaydedildi.

Seçimlerin çekişmeli geçtiği söz konusu 5 eyalette 2016 seçimlerinde, Trump, yaşlı seçmenden yüzde 10-29 arasında oy almıştı.

ABD Başkanlık seçimlerinde son anketler belli oldu! Trump mı Biden mı?

"TRUMP, YAŞLI SEÇMENLER OLMADAN KAZANAMAZ"
Reuters/Ipsos anketinde, Amerikalıların yüzde 61'i, mayısa göre yüzde 12 puan artışla Trump'ın Kovid-19 salgın sürecini yönetim şeklini onaylamadıkları kaydedildi.

Anket sonuçlarını değerlendiren Cumhuriyetçi stratejist Alex Conant, Trump'ın bir an önce yaşlı seçmeni geri kazanmanın bir yolunu bulması gerektiğine işaret ederek, "Trump, yaşlı seçmenlerin güçlü desteği olmadan seçimleri kazanamaz." yorumunu yaptı.

ABD Başkanlık seçimlerinde son anketler belli oldu! Trump mı Biden mı?

SEÇİMLER İÇİN ŞU ANA KADAR 4 MİLYONDAN FAZLA OY KULLANILDI
'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için şu ana kadar 6 milyona yakın oy kullanıldığı belirtildi.

Erken oylama bilgilerini derleyen "ABD Seçimler Projesi" adlı siteye göre, seçimlere 1 aydan daha az süre kala, posta ve elden zarf bırakma yoluyla şimdiye kadar 6 milyona yakın oy kullanıldığı kaydedildi.

ABD Başkanlık seçimlerinde son anketler belli oldu! Trump mı Biden mı?

2016 Başkanlık seçimlerine kıyasla bu yıl, Kovid-19 salgını nedeniyle 73 kat daha fazla erken oylama yapıldığı vurgulandı.

Sitenin yöneticisi Florida Üniversitesinden uzmanı Profesör Michael McDonald, erken oylama oranlarına göre, bu seçimlerde 150 milyon oy kullanılabileceği tahmininde bulundu.

Bunun ülke seçmeninin yüzde 65'ine tekabül edeceğini belirten McDonald, bu oranın da "1908'den bu yana en yüksek seviye" olacağının altını çizdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Başkanlık seçimlerinde son anketler belli oldu! Trump mı Biden mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA