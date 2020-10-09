ABD Başkanlık seçimlerinde son anketler belli oldu! Trump mı Biden mı?

SEÇİMLER İÇİN ŞU ANA KADAR 4 MİLYONDAN FAZLA OY KULLANILDI

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için şu ana kadar 6 milyona yakın oy kullanıldığı belirtildi.

Erken oylama bilgilerini derleyen "ABD Seçimler Projesi" adlı siteye göre, seçimlere 1 aydan daha az süre kala, posta ve elden zarf bırakma yoluyla şimdiye kadar 6 milyona yakın oy kullanıldığı kaydedildi.