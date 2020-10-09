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Fransız 'den dikkat çeken yazı! Erdoğan, Kremlin ve 'la alay ediyor

Fransız gazetesinden Türkiye ile ilgili çarpıcı bir makale geldi. Alain Frachon tarafından "Devasa bölgesel güç olan Erdoğan'ın Türkiye'si, Kremlin ve ile dalga geçiyor" başlığıyla paylaşılan yazıda;Ankara'nın konusunda Azerbaycan'a olan desteğine işaret edilirken ,Başkan Erdoğan'ın Dağlık Karabağ konusunda dünyanın büyük ülkelerine meydan okuduğu ifade edildi.

Giriş Tarihi: 9.10.2020 09:42 Son Güncelleme: 9.10.2020 09:47 ABONE OL
Fransız Le Monde'den dikkat çeken yazı! Erdoğan, Kremlin ve Beyaz Saray'la alay ediyor

Fransız Gazete , Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, konusunda dünyanın büyük ülkelerine meydan okuduğunu, Moskova ve Washington'dan korkmadığını yazdı.

Fransız Le Monde'den dikkat çeken yazı! Erdoğan, Kremlin ve Beyaz Saray'la alay ediyor

"ABD VE RUSYA'DAN KORKMUYOR"

Türkiye'nin, bir taraftan Azerbaycan'ın operasyonlarına arka çıkarken, diğer taraftan Rusya ve ABD'yi kontrol altında tuttuğu aktarıldı. Yazıda, "O (Erdoğan), Moskova ve Washington'dan korkmuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı , dünyanın büyüklerine meydan okuyor." denildi. Yazıda şu görüşlere de yer verildi:

Fransız Le Monde'den dikkat çeken yazı! Erdoğan, Kremlin ve Beyaz Saray'la alay ediyor

"AMERİKALILAR VE RUSLAR NEREDE?"

"NATO üyelerinden biri olan Türkiye, cephesini müttefiklerini uyarmadan uyandırırken Amerikan liderliği nerede? Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan Ermenistan'ı ezerken, Rusların geleneksel 'nüfuz bölgesindeki üstünlüğü nerede?

Fransız Le Monde'den dikkat çeken yazı! Erdoğan, Kremlin ve Beyaz Saray'la alay ediyor

"ERDOĞAN, KREMLİN VE BEYAZ SARAY'LA ALAY EDİYOR"

Erdoğan'ın Türkiye'si Kremlin ve 'la alay ediyor. Vladimir Putin'nden Donald Trump'a...

"RUSYA TEREDDÜTTE"

Moskova gözlemliyor, ateşkes çağrısı yapıyor, kısacası ne yapacağı konusunda tereddütte kalıyor."

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Fransız Le Monde'den dikkat çeken yazı! Erdoğan, Kremlin ve Beyaz Saray'la alay ediyor
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