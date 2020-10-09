Fransız Le Monde'den dikkat çeken yazı! Erdoğan, Kremlin ve Beyaz Saray'la alay ediyor

"ABD VE RUSYA'DAN KORKMUYOR"



Türkiye'nin, bir taraftan Azerbaycan'ın operasyonlarına arka çıkarken, diğer taraftan Rusya ve ABD'yi kontrol altında tuttuğu aktarıldı. Yazıda, "O (Erdoğan), Moskova ve Washington'dan korkmuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın büyüklerine meydan okuyor." denildi. Yazıda şu görüşlere de yer verildi: