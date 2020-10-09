Son Dakika Haberi: Aynı sapık 15 yaşındayken tacizde bulunmuş! Yakılarak öldürülen Şeyma'nın katili suçu itiraf etti

Geçtiğimiz hafta yanmış halde bulunan Şeyma (Chaima) ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. Yakılarak öldürülen kızın annesi tarafından yapılan bir açıklama ise kan dondurdu. Anne, gözaltına alınan şüphelinin daha önce de kızına yaklaşmaya çalıştığını ve taciz ettiğini açıkladı. Öte yandan Cezayir'de toplanan çok sayıda kadın, Şeyma'nın katilinin hakettiği cezayı alması için protestolar düzenledi.

SAPIK SUÇU İTİRAF ETTİ

19 yaşındaki Chaima'nın yakılmış bedeni, başkent Cezayir'in 80 km doğusundaki Seniya bölgesinde terk edilmiş bir benzin istasyonunda bulunmuştu. Yerel medya, cinayeti işleyen kişinin suçunu itiraf ettiğini ve gözaltına alındığını duyurdu.

Dün gece bir başka kadın cesedinin daha yakılmış halde bir ormanda bulunduğu haberleri gündeme geldi.