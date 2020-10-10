Bişkek’te OHAL

Kırgızistan'da muhaliflerin milletvekili seçim sonuçlarını tanımamasının ardından başlayan ve günlerdir devam eden sokak olaylarının ardından ülkede şimdi de siyasi belirsizlik yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov, Başbakan Kubatbek Boronov ve tüm bakanları görevden aldı. Ceenbekov, "iktidar değişimi için meşru yollardan gerçekleşirse" istifa etmeye hazır olduğunu söyledi. Rusya yanlısı Ceenbekov, başkent Bişkek'te ülkede yaşanan huzursuzluklar nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Sokağa çıkma yasağı ve sıkı güvenlik kısıtlamaları içeren olağanüstü halin 21 Ekim sabah 08.00'e kadar geçerli olacağını söyledi. Ceenbekov, İstihbarat Teşkilatı Başkanı Orozbek Opumbayev'i de görevinden aldı. Başkent Bişkek'te dün muhalefet ile hükümet yanlıları arasında çatışma çıktığı öğrenildi. Taraftarlarının cezaevinden çıkardığı eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Ceenbekov'un istifa etmesini istedi. Ceenbekov'un istifa etmesi talebiyle düzenlenen gösteride ise Atambayev'in bulunduğu araca ateş açıldı. Aracın kapısına iki kurşun isabet etti.Kırgızistan'daki Soros ve FETÖ destekli ayaklanmayı kontrol altına alan Ceenbekov'un başbakanı görevden alıp kabineyi de feshetmesinin ardından dört muhalif partinin yeniden yapılacak seçimlerde tek aday göstereceği bildirildi. Respublika, Ata Meken, Bir Bol ve Reforma partileri, Omurbek Babanov ismi üzerinde anlaştı. Böylece başbakanlığı ilan edilen FETÖ'cülerin adayı Sadır Japarov'un şansı kalmadı.