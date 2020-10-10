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haberi: ABD'yi şoke eden olay! Donald canlı yayında öksürük krizine girdi!

haberi: testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald 'ın sağlık durumu merak edilirken önceki akşam Fox News kanalındaki telefon bağlantısı adeta şoke etti. Corona virüs tedavisi sonrası yaptığı açıklamalarda kendini güçlü hissettiğini söyleyen Trump'ın telefonla katıldığı yayında sık sık öksürmesi ve telefonunu sessize alması ülkede tartışmalara neden oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 10.10.2020 13:40 Son Güncelleme: 10.10.2020 13:43 ABONE OL
Son dakika haberi: ABD'yi şoke eden olay! Donald Trump canlı yayında öksürük krizine girdi!

haberi... Geçen hafta corona virüsüne yakalandığı tespit edildikten sonra hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Donald 'ın tedavi tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Trump'ın önceki akşam Fox News'e telefonla katıldığı yayında sık sık öksürürek, telefonu sessize alması ülkede gündem oldu.

Son dakika haberi: ABD'yi şoke eden olay! Donald Trump canlı yayında öksürük krizine girdi!

ÖKSÜRÜK KRİZİNE GİRDİ

, geçtiğimiz akşam seçimlerle ilgili Fox News canlı yayınına telefonla katıldı. Trump'ın yayın sırasında sık sık öksürdüğü ve mikrofonunu sessize aldığı farkedildi. Öksürüğünü gizlemek isteyen Trump'ın telefonu sessize aldığı ifade edildi. Trump, koronavirüs için henüz test yaptırmadığını belirterek "Sürekli test yapmak için bir neden yok. Çok az enfeksiyon veya virüs buldular'' diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, canlı yayında öksürük krizine girdiği anlar | Video

Son dakika haberi: ABD'yi şoke eden olay! Donald Trump canlı yayında öksürük krizine girdi!

MİTİNGE KATILAN 9 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

ABD Başkanı Donald 'ın, Minnesota eyaletinde bulunan Bemidji şehrindeki mitingine katılan 9 kişinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Son dakika haberi: ABD'yi şoke eden olay! Donald Trump canlı yayında öksürük krizine girdi!

ABD Başkanı Donald 'ın, yaklaşık 3 hafta önce Minnesota eyaletinde bulunan Bemidji şehrindeki mitingine katılan 9 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve aralarında 2 kişinin yoğun bakıma kaldırıldığı ifade edildi.

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Son dakika haberi: ABD'yi şoke eden olay! Donald Trump canlı yayında öksürük krizine girdi!
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