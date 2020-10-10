Son dakika haberi: ABD'yi şoke eden olay! Donald Trump canlı yayında öksürük krizine girdi!

ÖKSÜRÜK KRİZİNE GİRDİ

Trump, geçtiğimiz akşam seçimlerle ilgili Fox News canlı yayınına telefonla katıldı. Trump'ın yayın sırasında sık sık öksürdüğü ve mikrofonunu sessize aldığı farkedildi. Öksürüğünü gizlemek isteyen Trump'ın telefonu sessize aldığı ifade edildi. Trump, koronavirüs için henüz test yaptırmadığını belirterek "Sürekli test yapmak için bir neden yok. Çok az enfeksiyon veya virüs buldular'' diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, canlı yayında öksürük krizine girdiği anlar | Video