Yarısı erkek yarısı dişi

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde araştırma yürüten bilim insanları, hem erkek hem de dişi tüyleri bulunan ender bir kuş keşfetmenin heyecanını yaşıyor. Araştırmacılar gövdesinin bir yanında sarı, diğer yarısında pembe renkte tüyler olan ötücü kuşun eşine çok nadir rastlandığını vurguladı. Araştırma ekibi, bu al göğüslükocabaş kuşunun muhtemelen genetik bir anomali nedeniyle çift cinsiyetli olduğunu ifade etti. Bu kuşun bir tarafının genetik olarak dişi göründüğü, diğer tarafın genetik olarak bir erkeğin tüm özelliklerini gösterdiği belirtildi. Independent Türkçe