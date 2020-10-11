Babalarının savaşını çocuklar bitirecek

Katar'ın başkenti Doha'da Afgan hükümeti ile Taliban arasında devam eden barış görüşmelerinde yer alan iki taraftaki temsilcilerin babalarının beraber Sovyet işgaline karşı savaştıkları ortaya çıktı. Babası Ahmet Geylani, Sovyet işgaline karşı direniş komutanlarından biri olan Fatıma Geylani (66), "Bu fırsatı kaybedersek Afganistan'ı kaybederiz. Bu fırsatı kaçırırsak Afganistan halkına ihanet etmiş oluruz" dedi. New York Times'taki habere göre şubat ayında Taliban ile ABD askerinin geri çekilmesini sağlayan anlaşmaya varılmasının ardından Geylani, Doha'ya, hükümeti temsilen 20 müzakereciden biri olarak gitti. Müzakerelerde, Taliban tarafında da Sovyetler'e karşı savaşan liderlerin çok sayıda çocuğu veya akrabası var.Direnişin önde gelen liderlerinden biri olan Mevlevi Muhammed Yunus Halis'in oğlu Mevlevi Mutiulhak Halis (60) bu isimlerden biri. Babası Mevlevi Halis'in ünü, Beyaz Saray'ı ziyaret ettiğinde, mücahitleri öven ve onları "özgürlük savaşçıları" olarak nitelendiren eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın yanında durduğunda başladı. Taliban'ın Hakkani örgütünü kuran Celaluddin Hakkani'nin oğlu Enes Hakkani de Katar'da yer aldı.KATAR'DAKİ görüşmelerde dikkat çeken temsilcilerden biri de hem Sovyetlere hem de Taliban'a karşı mücadele etmiş olan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin eski Yardımcısı ve Cümbüş Partisi lideri Raşid Dostum'un oğlu Batur Dostum'du. Ülkenin en önemli siyasi ve askeri figürlerinden olan Raşid Dostum (66) kısa süre önce ülke tarihinde sadece üç kişiye verilen fahri askeri rütbe olan Mareşal rütbesini aldı.Afgan hükümeti adına görüşmelerde yer alan Batur Dostum, "Maalesef 40 yıldır tüm taraflar hatalar yaptı. Herkes artık sadece silahların susmasını istiyor. Ders almalıyız ve hataları tekrarlamamalıyız" dedi.