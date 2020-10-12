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’de kilolu öğrencilere ‘sağlıklarına dikkat etsinler’ diye düşük not verilecek

’in Şansi eyaletindeki bir kentte, normal görme veya kilo gereksinimini karşılamayan öğrencilere, lise giriş sınavları sırasında düşük not verileceği belirtildi. Yetkililer, bu kararın öğrencileri ‘sağlıklarına dikkat etmeleri’ konusunda teşvik edeceğini düşünüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 22:11 Son Güncelleme: 12.10.2020 22:13 ABONE OL
Çin’de kilolu öğrencilere ‘sağlıklarına dikkat etsinler’ diye düşük not verilecek

Çin'in Şansi eyaletindeki Changzhi kentinde normal görme veya kilo gereksinimini karşılamayan öğrencilere, lise giriş sınavları sırasında düşük not verileceği bildirildi. Karar, yüz binlerce sosyal medya kullanıcısının yeni politikayı 'haksız' ve 'anlamsız' olarak eleştirmesiyle tepki çekti.

Çin'de 18 yaşın altındaki nüfusunun yarısından fazlası şu anda miyop olduğu ifade ediliyor. Bundan da en çok lise öğrencilerinin etkilendiği belirtiliyor. Yeni politikaya göre, öğrenciler görme ve ağırlık testleri de dahil olmak üzere 'fiziksel uygunluk' seviyeleri açısından değerlendirilecek ve not verilecek. Öğrencilerin lise giriş sınavının bir parçası olan değerlendirmeler, toplam notlarının yüzde altısını oluşturacak.

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Çin’de kilolu öğrencilere ‘sağlıklarına dikkat etsinler’ diye düşük not verilecek
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