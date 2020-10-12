Le Monde: Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken Macron ile Sarkozy arasındaki ilişki gerginleşiyor

Le Monde gazetesinin özel haberinde, Macron göreve geldiğinden bu yana selefi ile arasında yakın bir ilişki olduğu ancak yaz aylarından beri ikili arasındaki ilişkilerin gerildiği belirtildi.

İki liderin görünüşte samimi ilişkiler sergilediği ancak 2020 cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça ilişkilerine kuşku düştüğü ifade edildi.

Sarkozy'nin Macron'un Kovid-19 krizini yönetim şeklini özelde "dengesiz" şeklinde eleştirdiği, ayrıca mevcut Cumhurbaşkanı'nın seçimi tekrar kazanmak istiyorsa, sağcıların desteğini alması gerektiğini söylediği aktarıldı.

Haberde, Macron'un göreve geldiği 3 buçuk yılda Sarkozy aracılığıyla sağcıları yanına çektiği, bunun ise merkez sol oyları kaybetmesine yol açtığı yorumu yapıldı.

Eğer 2017'deki başarısını yakalamak istiyorsa, Macron'un sağdan güç alması gerektiği, Sarkozy'nin desteğine ihtiyacı olduğu değerlendirmesi paylaşılan haberde, şu anki hükümetin önde gelen üyelerinin ise buna karşı çıktığı ve durumu "Cumhurbaşkanının sağ tarafından rehin alınması" olarak yorumladığı öne sürüldü.



- MACRON, SARKOZY'LEŞİYOR

Haberde, Sarkozy kabinesinin üyelerinden Emmanuelle Mignon'un iki liderin yönetim şekillerinin giderek daha çok benzediği, krizlerle zorlanan Sarkozy'nin "ulusal kimlik", Macron'un ise "İslami ayrılıkçılık" gibi konular ortaya atarak çözmeye çalıştığı değerlendirmesine yer verildi.

Macron'un sarı yelekliler krizinin çözümü için de Sarkozy'nin tavsiyelerini önerdiği, hatta göçmenler için kotalar uygulamaya sokmayı teklif ederek giderek Sarkozy'leştiği iddia edildi.

Bununla birlikte, iki tarafından birbirinin manipüle ettiği hissine sahip olduğu kaydedilen haberde, Macron ile halefi arasındaki ilişkinin yazdan bu yana daha değişken olduğu, liderlerin birbirlerin daha az aradığı, daha az görüştüğü aktarıldı.

Macron'un Sarkozy'i dikkatle takip ettiği, selefinin seçimlerinde etkisi olduğu fikrini uyandırmak istemediği, iki liderin şimdilik ortak bir menfaati bulunduğu ancak bunun ne kadar daha süreceğinin bilinmediğine değinildi.

Geçen ay Le Figaro gazetesinde ise Macron'un, bakanların atanması ve ülkede yaşanan krizlerin yönetimi konusunda Sarkozy'nin etkisinde kaldığı ileri sürülmüştü.

İki siyasetçinin sıklıkla görüştüğü aktarılan haberde, Temmuz ayında yapılan hükümet değişikliği kapsamında Başbakan Jean Castex, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Çevre Bakanı Roselyne Bachelot ve Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'nin bu görevlere Sarkozy'nin etkisiyle atandığı bildirilmişti.