PKK ve Haşdi Şabi’ye Sincar ültimatomu

IKBY İçişleri Bakanı Reber Ahmet ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşar Yardımcısı Hamid Raşid Felih'in imzasını taşıyan karar metni, "Şengal'in yeniden inşası, yönetimi ve güvenliği" şeklinde üç başlıktan oluşuyor. Şengal'de güvenlik ve istikrarın sağlanması konusunda taraflar BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis- Plasschaert'ın gözetiminde anlaştı.Sincar Kaymakamı Mahma Halil, Bağdat ve Erbil'in anlaşması sonrası PKK ve Şii Haşdi Şabi'nin ilçeden çıkarılacağını aktardı. Halil, "Muhtemelen PKK kentten çıkmayı reddedecek ve bu da BM ile ABD'nin gözetimindeki anlaşmaya karşı koymaktır. Irak hükümetinin görevi PKK ile Haşdi Şabi'yi kentten çıkarmaktır" dedi. IKBY ile Bağdat arasındaki anlaşmanın BM ile ABD himayesinde imzalandığını vurgulayan Halil, kentin imarı için ABD ve BM'nin katkıda bulunacağını ifade etti.Irak'ın Duhok kentinde, Türkiye sınırında bulunan Serzer Sınır Kapısı Asayiş Müdürü Gazi Salih İlhan'ın terör örgütü PKK tarafından öldürüldüğü bildirildi. Gazi Salih İlhan, 8 Ekim akşamı Gelike isimli köydeki evinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.