Son dakika haberi: Aliyev duyurdu! Ateşkesi ihlal eden Ermenistan bozguna uğradı! Ermenistan'ın özel komandoları etkisiz..

"BÜTÜN O TOPRAKLARA ÇOCUKLARIN GÜLÜŞÜ GELECEK"

Biz kurtarılmış bölgelerde yeni evler inşa edeceğiz, bir tane bile sağlam bina yok. Faşistlerin arzusu budur zaten. Bizim bütün köyleri dağıttılar hiçbir zaman Azerbaycan halkı oralara dönemesin diye... Ama Azerbaycan halkının iradesini görmemişler. Oraya hayat dönecek, çocukların gülüşü gelecek. Bütün o toprakları cennete çevirmeliyiz. Azerbaycanlılar o topraklarda layıkıyla yaşayacak. Mültecilerimiz bilir ki, onların problemi bizim için en büyük problemdir. Devlet onların her birine her ay para verir. Onlar da her zaman bunun kıymetini bilir. Biz artık o bölgelerin gelişmesini planlayacağız. En kısa sürede oraya yerleşmelerini istiyoruz.