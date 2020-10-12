Son dakika haberi: Aliyev duyurdu! Ateşkesi ihlal eden Ermenistan bozguna uğradı! Ermenistan'ın özel komandoları etkisiz..

"BİZ HAKLIYIZ, ERMENİSTAN HAKİKATİ DUYMAK İSTEMİYOR"

Azerbaycan hakkında yalan haberler yaymak isteyip, bizi saldırgan göstermek istediler. Ama artık internet dünyası var, bu nedenle artık yalan haberlerde bulunamıyorlar. Tarihi adalet bakımından, biz haklıyız, bizim topraklarımızda savaşıyoruz.

Biz gördük ki, Ermenistan hakikati duymak istemiyor, gerçeği çarpıtıyor. Biz tarihi adaleti kazanalım istedik ve bu gücümüz de var. Kardeş Türkiye'nin, kardeşim Erdoğan'ın açıklamaları bize manevi destek verdi.

"BİZ ÖCÜMÜZÜ SAVAŞ MEYDANINDA ALDIK"

Biz sabır gösteriyor, elbette saldırıya maruz kalmak her Azerbaycanlıyı sinirlendirir. Biz öcümüzü savaş meydanında aldık. Kalıcı ateşkesin sağlanması için, artık işgal edilmiş topraklara dönmeyecekler. Biz bu topraklara geldik, bizim ata topraklarımız, bunu ne kadar çabuk anlarlarsa, o kadar iyi olacak onlar için. Öğlen saat 12'de başlayan ateşkese biz uyduk, ama baktık ki bunu ihlal ediyorlar, biz de topraklarımızı savunmak zorunda kalıyoruz.

Çekilme gibi işaret almıyoruz, ateşkes temin edilsin peki ama bununla birlikte barışçıl yollarla çözülsün. Masada kabul edilen anlaşma bizim çıkarımıza tam uyuyor. Şehitlerin, esirlerin değiştirilmesini ilk günden beri istiyorduk ama Ermenistan buna yanaşmıyordu. Umuyorum ki, Ermenistan ateşkese uysun. Bu geceki Azerbaycan ordusunun zaferleri buna onları mecbur edecek.