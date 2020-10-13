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Eski Devlet Başkanı ’ye ’da yumruklu saldırı

Kimliği belirsiz kişiler dün ’ın başkenti 'da eski Devlet Başkanı 'ye yumrukla saldırdı. Görgü tanıkları bir kişinin siyasetçiye arkadan yaklaştığını ve birkaç kez kafasına yumruğuyla vurduğunu söyledi.

DHA
Giriş Tarihi: 13.10.2020 13:19 ABONE OL
Eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakashvili’ye Atina’da yumruklu saldırı

Kimliği belirsiz kişiler dün Yunanistan'ın başkenti Atina'da Gürcistan eski Devlet Başkanı Mikhail Saakaşvili'ye yumrukla saldırdı. Görgü tanıkları bir kişinin siyasetçiye arkadan yaklaştığını ve birkaç kez kafasına yumruğuyla vurduğunu söyledi.

Atina'da eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakashvili'ye yumruklu saldırı | Video



Saldırı, toplantıdan önce bir binanın önünde gerçekleşti. Saakaşvili, destekçileriyle birlikte salona girmek üzereyken, kimliği belirsiz bir adam siyasetçiye arkadan yaklaştı ve birkaç kez kafasına vurdu.

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Eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakashvili’ye Atina’da yumruklu saldırı
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