Fas ve Cezayir'de korona virüs nedeniyle can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Sadece Avrupa'da değil, aynı zamanda Fas ve Cezayir'de de vaka ve ölüm sayılarında artış yaşandı.

49 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 49 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 3 bin 185 kişinin virüse yakalandığı, 1964 kişinin de iyileştiği belirtildi. Açıklamada, can kayıplarının 2 bin 685'e, vakaların 156 bin 946'ya, iyileşenlerin ise 131 bin 462'ye çıktığı kaydedildi.

CEZAYİR

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 9 kişi daha yaşamını yitirdi ve 174 yeni vaka tespit edildi. Böylece virüs kaynaklı can kaybı 1818'e, vaka sayısı 53 bin 399'a, iyileşen hasta sayısı 37 bin 492'ye ulaştı.

Denizli Valiliği korona virüsün verdiği acıyı hatırlattı

Kayakla Atlama Milli Takımı kış sezonuna hazırlanıyor