Rum kesimi lideri Anastasiadis altın pasaport skandalı deşifre olunca çılgına döndü! Açıklama isteyen gazetecileri azarladı

Rum tarafına yatırım karşılığında 'suç örgütü' bağlantılı kişilere vatandaşlık verilmesinde Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis ve avukat Andreas Pittacis'in aracı olduklarının Al Jazeera televizyonunda yayınlanan görüntülerle ortaya çıkmasının ardından, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, bu konuyla ilgili soru soran gazetecilere tepki göstererek, 'Eğer biri bana Al Jazeera'dan bahsederse cehenneme gider' dedi.

Anastasiadis'tan 'vatandaşlık skandalı' sorularına tepki | Video

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Suç örgütü bağlantılı kişilere vatandaşlık verilmesi skandalının ardından bir grup Rum, meclis binası önüne giderek eylem yaptı. Başsavcı Yorgos Savvidis de eylemle ilgili yaptığı açıklamada, kamuoyuna yansıyan olguların, vatandaşlarda öfke, kızgınlık ve endişeye neden olduğunu söyledi.

Olayın derinlemesine ve ayrıntılı şekilde araştırılması talimatını verdiğini ifade eden Savvidis, Hukuk Dairesi'ni olağanüstü toplantıya çağırdığını açıkladı. Rum medyası ise olayları için, 'Halkın öfkesi, halk temizlik istiyor' manşetlerini attı.

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"EĞER BİRİ BANA AL JAZEERA'DAN BAHSEDERSE CEHENNEME GİDER"

Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ise, gazetecilerin olaylar ve vatandaşlık skandalı ile ilgili sorularına tepki gösterdi. Anastasiadis, sorular üzerine, "Eğer biri bana Al Jazeera'dan bahsederse cehenneme gider" cevabını verdi. Rum muhalefet lideri Nikos Papadopulos, Anastasiadis'in tavrını, "Gücün küstahlığı" diyerek eleştirdi.