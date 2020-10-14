Son dakika haberi: Apple'daki Türk yönetici Deniz Teoman iPhone 12'yi Time Cook ile birlikte tanıttı!

Dün geceki İphone 12 lansmanında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Apple'ın üst düzey yöneticisinin bir Türk olduğu ortaya çıktı. Son dakika bilgisine göre Deniz Teoman, lansmandan sonra en çok aranan isimlerden biri oldu. Diğer yandan etkinlikte, daha önce tanıtımı ertelenen İphone 12 modeli de 4 farklı versiyonla sahneye çıktı.

İphone 12, İphone 12 mini, 12 pro, 12 pro maxten oluşan modellerin tamamı 5G ile donatıldı. Cihazlar güçlerini A141 biyonik işlemciden alıyor.