Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Apple'daki Türk yönetici Deniz Teoman iPhone 12'yi Time Cook ile birlikte tanıttı!

Son dakika haberi: Apple'daki Türk yönetici 'yi Time Cook ile birlikte tanıttı!

Tüm dünyanın konuştuğu tanıtımında sürprizi vardı! Son dakika haberine göre Apple'ın dün gerçekleştirdiği İphone 12 etkinliğinde Apple'ın başkan yardımcısının şimdiye kadar adı pek duyulmayan bir Türk olduğu ortaya çıktı. Tanıtıma Apple CEO'su ile birlikte çıkan Teoman, kısa süre sonra sosyal medyada en çok konuşulan, internette en çok aranan isimlerden biri oldu. Deniz Teoman'ın 16 yıldır Apple'de görev yaptığı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 14.10.2020 14:23 Son Güncelleme: 14.10.2020 14:25 ABONE OL
Son dakika haberi: Apple'daki Türk yönetici Deniz Teoman iPhone 12'yi Time Cook ile birlikte tanıttı!

Dün geceki İphone 12 lansmanında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Apple'ın üst düzey yöneticisinin bir Türk olduğu ortaya çıktı. Son dakika bilgisine göre Deniz Teoman, lansmandan sonra en çok aranan isimlerden biri oldu. Diğer yandan etkinlikte, daha önce tanıtımı ertelenen İphone 12 modeli de 4 farklı versiyonla sahneye çıktı.

İphone 12, İphone 12 mini, 12 pro, 12 pro maxten oluşan modellerin tamamı 5G ile donatıldı. Cihazlar güçlerini A141 biyonik işlemciden alıyor.

EN GELİŞMİŞİ

Amiral gemi modeli Pro Max 6.7 inç ekrana sahip, cihazın en büyük özelliklerinden biri de kamerasında Lidar tarayıcı olması. Bu tarayıcı ile birlikte kamera önündeki cisimlerin uzaklıklarını ve derinliklerini çok daha net bir şekilde tespit etmek mümkün hale geliyor.

Böylece 3 boyutlu dijital bir harita hazırlanabiliyor. Ayrıca cihazın arkasında full donanımlı 12 MP gneiş açılı, 12 MP telefoto, 12 MP ultra geniş açılı kameralar yer alıyor. 6 metre derinlikte 30 dakikaya kadar suya dayanabilen telefonda 5 GB RAM bulunuyor.

Kaynak: Posta

Son dakika haberi: İphone 12 tanıtımında dikkat çeken detay! Yeni iPhone 12 fiyatı ne kadar, Türkiye'de ne zaman satışa sanılacak?

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Apple'daki Türk yönetici Deniz Teoman iPhone 12'yi Time Cook ile birlikte tanıttı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA