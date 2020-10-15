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, topraklarına düşen roketlerle ilgili ve 'ı uyardı

, 'daki çatışmalar sırasında topraklarına düşen roketler nedeniyle ve 'ı uyardı. İran'ın Hüdaaferin ilçesi, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgalinden kaynaklanan çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ'ın güneyinde yer alıyor.

AA
Giriş Tarihi: 15.10.2020 23:07 Son Güncelleme: 15.10.2020 23:09 ABONE OL
İran, topraklarına düşen roketlerle ilgili Ermenistan ve Azerbaycan'ı uyardı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Hüdaaferin ilçesindeki iki köye 10 roketin düşmesini kınadı.

İran sınır güçlerinin atılan roketlere karşılık verdiği yönündeki iddiaları yalanlayan Hatibzade, "Sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın güvenliği silahlı kuvvetlerimizin kırmızı çizgisidir. Aynı durum tekrar ederse İran bu gelişmeler karşısında kayıtsız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Hüdaaferin ilçesindeki iki köye bugün 10 roket düştüğü açıklanmıştı.

Hüdaaferin Kaymakamı Ali Emiri Rad, "Roketlerin isabet ettiği bir ev yıkılırken bir kişi de yaralandı." demişti.

İranlı yetkili açıklamasında, ilçeye düşen roketlerin hangi taraftan geldiğine ilişkin bilgi vermemişti.

İran'ın Hüdaaferin ilçesi, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgalinden kaynaklanan çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ'ın güneyinde yer alıyor.

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İran, topraklarına düşen roketlerle ilgili Ermenistan ve Azerbaycan'ı uyardı
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