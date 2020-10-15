Kırgızistan'dan son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov

Milliyetçi bir siyasetçi olan Sadyr Japarov, siyasi bir krizin ardından Orta Asya ülkesinin yeni başbakanı olmuştu. Bu haber tartışılırken yeni bir son dakika gelişmesi ile Kırgızistan yine dünya gündemine oturdu. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un Cumhurbaşkanlığı görevinden istfa ettiği duyuruldu!

PARLAMENTO İKİNCİ KEZ GÖNDERDİ, ONAYLAMAK ZORUNDA KALDI

Eski Cumhurbaşkanı Sadyr Japarov hapis cezasına çarptırılmıştı ancak geçen hafta taraftarlarının hapishaneyi kuşatması sonucu serbest bırakıldı. Ceenbekov ilk başta parlamentonun Japarov'u atama kararını meşruiyetini sorgulayarak reddetti. Ancak Çarşamba günü, parlamentonun kendisine ikinci kez oy vermesinin ardından onay vermek zorunda kaldı.

10 GÜNDÜR DİNMEYEN TANSİYON

4 Ekim'de tartışmalı seçim sonuçları neticesinde ülke siyasi kargaşaya sürüklenmişti.

Ülkedeki çatışmalar, göstericilerin başkent Bişkek sokaklarına çıkıp hükümet binalarına baskın düzenleyerek yeni bir seçim ve Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un istifasını talep etmelerinin ardından başladı.

Muhalif gruplar iktidar için çatışırken, çok sayıda politikacı başbakan olmak için teklifler verirken, seçim sonuçlarına hile yapıldığını - uluslararası gözlemcilerin söylediği iddiaların "inandırıcı" olduğunu ve "ciddi endişe" nedeni olduğunu söylediler.