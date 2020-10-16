Azerbaycan'dan İran'a düşen roketler hakkında açıklama

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran topraklarına düşen roketler ile ilgili bugün resmi bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi. Azerbaycan, roketlerinin Ermenistan ordusunca atıldığını duyurdu.

"SİNSİ DÜŞMANIN BU HAREKETİ BİZİ ÖFKELENDİRİYOR"

Bakanlığın açıklamasında, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için operasyonlarını sürdürdüğü, geri çekilen Ermenistan güçlerinin provokasyon amacıyla İran'a roket attığı bildirildi. Açıklamada, "Sinsi düşmanın bu hareketi bizi öfkelendiriyor ve kardeş İran halkının endişesini paylaşıyoruz." ifadeleri yer aldı.

"İRAN HÜKÜMETİNİN DESTEĞİNİ TAKDİR EDİYORUZ"

Azerbaycan'a dost ve kardeş ülke olan İran'ın, Ermenistan'ın saldırgan politikasını kınadığı ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne destek verdiği hatırlatılan açıklamada, "Bugün, kardeş İran halkının dayanışmasını hissediyor ve İran hükümetinin resmi olarak ilan ettiği desteği takdir ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

2 KÖYE 10 ROKET DÜŞMÜŞ, 1 KİŞİ DE YARALANMIŞTI

Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalar nedeniyle İran'ın Hüdaferin ilçesinde 2 köye 10 roket düşmüş, roketlerin isabet ettiği bir ev yıkılmış, bir kişi de yaralanmıştı. İran, tarafları aynı durumun tekrarlanmaması konusunda tarafları uyarmıştı.

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